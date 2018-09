A partir da segunda-feira, dia 17, estará aberto o processo de seleção de empresas interessadas em Cooperação Técnica Financeira para multiplicação e comercialização de aves das linhas genéticas de Corte (Embrapa 021) e de Postura (Embrapa 051) com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. O edital foi publicado no dia 14 e está disponível na página de editais da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa (www.embrapa.br/produtos-e-mercado/editais).





O objetivo do edital é o de selecionar uma empresa interessada na cooperação técnica-financeira para a multiplicação e a exploração comercial de matrizes das linhagens de aves Embrapa 021 e Embrapa 051, com exclusividade, em território nacional e internacional, e com direito a uso da marca mista “Tecnologia Embrapa”.





O edital ficará aberto por 180 dias a partir da segunda-feira, dia 17 de setembro. Os interessados podem agendar uma visita presencial às instalações da Embrapa, em Concórdia/SC, e terão um prazo de até 120 dias para isso. Ou seja, o período de visita agendada deve ocorrer entre o dia 17 de setembro de 2018 a 15 de janeiro de 2019.





De acordo com o chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Suínos e Aves, pesquisador Marcelo Miele, a cooperação técnica-financeira proposta envolve algumas premissas comerciais que trazem benefícios e compromissos para a empresa selecionada. Como benefícios se destacam a exclusividade na comercialização de matrizes dessas linhagens nos mercados nacional e internacional, o fornecimento de forma não onerosa das fêmeas e machos avós, o acompanhamento técnico da evolução do plantel de avós, bem como assessoria na análise e avaliação dos dados de produção e desempenho reprodutivo. A Embrapa também licenciará o uso da marca mista “Tecnologia Embrapa” na exploração comercial dos produtos alvo da cooperação, a qual poderá ser estendida às embalagens dos produtos finais (ovos e carne), mediante contratos específicos envolvendo o parceiro selecionado e produtores de ovos e/ou frangos de corte.





Como contrapartida, além de disponibilizar infraestrutura de produção e comercialização de matrizes e de pintainhas, a empresa selecionada deverá garantir o fornecimento de ração e outros insumos para a manutenção do rebanho de bisavós da Embrapa. Também são previstos investimentos para modernização do incubatório da Embrapa (obrigatório), além de investimentos para automação e ambiência animal (classificatórios). O prazo de vigência do contrato será de cinco anos, renováveis por períodos de cinco ou mais anos, dependendo dos investimentos a serem realizados.





A infraestrutura de alojamento das linhagens de aves da Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia/SC, envolve um estabelecimento classificado como granja bisavoseira e um incubatório bisavoseiro, sob registro dos órgãos competentes e seguindo normas estabelecidas para um banco de conservação genética.





As linhagens de Corte – Embrapa 021 e de Postura – Embrapa 051 já estão no mercado há 20 e 18 anos, respectivamente. A linhagem do frango de Corte Embrapa 021 é híbrida, resultante do cruzamento entre linhagens Cornish Branca e Plymouth Rock Branca, sexável pelo empenamento, para produção de pintos de corte e de carne de frango. As poedeiras coloniais Embrapa 051 são galinhas híbridas, resultantes do cruzamento entre linhas Rhode Island Red e Plymouth Rock Branca, selecionadas na Embrapa Suínos e Aves. Essas galinhas são especializadas para produção de ovos de mesa de casca marrom e, por serem rústicas, se adaptam bem aos sistemas menos intensivos.

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa)