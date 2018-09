Sete pessoas ficaram feridas em uma colisão entre carro e carreta no começo da manhã desta quinta-feira, dia 13, na BR 153, entre Ponte Serrada e Água Doce. As vítimas estavam nos dois veículos envolvidos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, a batida envolveu uma carreta com placa de Água Doce, conduzido por D.B, de 31 anos, que teve escoriações leves.



No veículo Dobló, placas de Caçador, estavam seis pessoas. O motorista de iniciais A.D.S, de 42 anos; mais M.A.R, de 42 anos; além de V.A.S, de quatro anos e E.A.S, de 13 anos. Todos com escoriações. O carona, de iniciais R.B, de 48 anos, foi atendido com suspeita de fratura no pulso da mão esquerda. Essa vítima queixava-se de dores na região do abdômem, além de escoriações. Todos que estavam no carro foram levados para avaliação médica no Pronto Atendimento de Irani.