Produção de leite à base de pasto foi o tema do evento que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 12 de setembro, no Centro Comunitário da Linha São Luiz. Uma iniciativa da Secretaria de Agricultura e da Epagri, reuniu produtores do município para palestras e também para uma visita a campo, numa propriedade referência.

Presente no evento, o prefeito Rogério Pacheco destacou as ações da Administração Pública voltadas para o setor rural. Falou sobre a capacidade produtiva de Concórdia – maior produtora de leite no estado de Santa Catarina – e da importância da manutenção de estradas e oferta de implementos para fortalecer este segmento que corresponde à aproximadamente 60% da economia do município.

O secretário de Agricultura, Mauro Martini, falou sobre os benefícios da prática proposta no seminário. “Este sistema produtivo de leite à pasto, demanda menor investimento e mão de obra, que acaba sendo uma alternativa de baixo custo para as pequenas propriedades de produção leiteira” declara.

O engenheiro agrônomo Carlos Mader Fernandes ministrou palestra sobre o tema: Análise técnico-econômica da Unidade de Referência Tecnológica (URTs) e Jean Piere Pilger, também engenheiro agrônomo, apresentou o tema: Sistema Silvipastoril – Sombra como componente do sistema produtivo à base de pasto. Durante a tarde, os participantes do seminário fizeram uma visita a propriedade da família Daltoé, para práticas a campo.

