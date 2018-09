A prefeitura de Piratuba publicou o edital de licitação para a realização do evento da "Abertura de Temporada de Verão", que acontece dia 1º de dezembro. Empresas interessadas em participar devem apresentar proposta até o dia 11 de outubro, até as 8:20h, no Departamento de Compras, na Rua Governador Jorge Lacerda, 272.

De acordo o processo licitatório, vence a empresa que apresentar a maior oferta. O valor mínimo é de R$ 39 mil. Conforme o edital, a empresa que vencer a concorrência terá que aplicar o valor máximo do ingresso de R$ 25,00 antecipado, podendo chegar a R$ 60,00 no dia do evento.

No edital não consta nenhum registro sobre o repasse ou não de um valor percentual para a Associação Beneficente Piratuba/Ipira, o Hospital, como vinha sendo feito nos últimos anos.

O edital com todos os detalhes do processo de licitação está no site da Prefeitura, o "piratuba.sc.gov.br". Ou acesse AQUI:

Jornal Comunidade