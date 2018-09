Evento inicia nesta quarta-feira, no Parque de Exposições de Concórdia

A 11ª edição da FEMIX – Uma Feira de Grandes Negócios abre o cronograma de Shows com a Família Lima. A atração principal desta noite de abertura, dia 5, no Palco Alternativo, marcada para às 20h30min, promete levar ao público uma mistura entre música erudita e estilos variados como pop, rock e música eletrônica. O primeiro Show Nacional é gratuito e aberto para toda a comunidade.

A banda gaúcha apresenta clássicos de sua carreira. O grupo que atualmente está no ar no programa Tamanho Família da rede TV Globo, explora violinos, baixo, teclados e violão selo. O Show será Especial de 25 anos de carreira e diferente das demais apresentações não tem como foco as festividades de Natal.

A banda é formada pelos músicos Lucas, Amon Rá, Allen e Zeca que já fizeram shows em países como Estados Unidos, Áustria, França, Espanha e Alemanha. No Vaticano, a Família Lima se apresentou para o Papa João Paulo II e um público de 500 mil pessoas.

Com 24 anos de carreira, o grupo já vendeu mais de um milhão de cópias no Brasil e no exterior. O disco mais recente da banda, intitulado “1, 2, 3, 4, 5” foi um híbrido entre físico e virtual. Cinco faixas foram lançadas em CD e outras cinco disponibilizadas em um site, ao longo de 2011.

O evento através de um Projeto de Lei de Incentivo à Cultura tem o Patrocínio Cultural das seguintes empresas: Caitá Supermercados; Engie; Da Magrinha; Gelnex; Grupo Pegoraro; Pittol Calçados; Lojas Benoit; Madec Indústria de Máquinas; MR Indústria Gráfica; Roda Brasil; Seta Engenharia; Lojas Benoit.

Amanhã, dia 6, teremos Tchê Chaleira também pista gratuito, assim como sexta-feira, dia 7, Marcos e Belutti com a pista liberada os portões abrem às 21h no Centro de Eventos. Mesas e vip continuam sendo comercializados normalmente.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)