Cooperativa atua em vários municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

A Copérdia estará comemorando 51 anos de existência nesta quarta-feira, dia cinco. A cooperativa, nascida em Concórdia, atua em municípios do Alto Uruguai Catarinense, Oeste de Santa Catarina, Meio Oeste e Planalto Norte e Serra, além do Alto Uruguai Gaúcho. A instituição atua na agricultura, bovinocultura de leite, indústria de ração, lojas agropecuárias, postos de combustíveis, postos de resfriamento de leite, suinocultura, supermercados, tratamento de madeira e unidade de beneficiamento de sementes.

O presidente da Copérdia, Valdemar Bordignon, em entrevista a Rádio Aliança, destaca que essa data representa um marco no desenvolvimento do agronegócio na área de atuação da cooperativa. "Vamos entrando em mais um ano com o objetivo de proporcionar as melhores condições para o associado desenvolver suas atividades", destaca.

Bordignon também destaca que nesse ano haverá uma festividade em todas as unidades da cooperativa. "Fizemos um momento diferente. Vamos fazer amanhã um dia de vendas, com descontos e promoções especiais voltadas ao produtor. em todas as unidades vai ter o corte do bolo no período da tarde para comemorar junto com o associado", finaliza.