A avaliação das escolas municipais de Concórdia segue a mesma realidade dos números regionais e estaduais. As notas do Ideb 2017 são positivas nas séries iniciais do ensino fundamental (4º/5º ano) e decaem na reta final (8º/9º). Das 23 unidades avaliadas nos anos iniciais, 16 atingiram a meta. Já no 8º/9º foram 17 analisadas e cinco tiveram nota suficiente.

O destaque nos anos iniciais é o GEM Maria Melânia Siqueira que teve a maior nota, 8.3. Já as escolas que mais cresceram no comparativo com os números de 2015 e 2017 são a EBM Anna Zamarchi Coldebella, do distrito de Santo Antônio, que passou de 5.8 para 6.5 e a EBM Natureza que estava com nota 5.9 e subiu para 6.7.

A maior nota na avaliação das turmas de 8º/9º ano das escolas municipais é 6.1, obtida pela EBM Anna Zamarchi Coldebella e EBM Frei Cipriano Chardon. O destaque fica com a escola de Cachimbo, a Frei Cipriano Chardon, que superou a meta que era 5.3. Já a escola de Santo Antônio não atingiu a meta de 6.5 (veja as tabelas nas imagens), na comparação entre os números de 2015 e 2017.

Saiba o que é o Ideb

O Ideb é uma ferramenta do Ministério da Educação para avaliar o ensino brasileiro. Ele é calculado a cada dois anos com base no fluxo escolar (taxa de aprovação, reprovação e abandono) e o desempenho de estudantes em português e matemática.