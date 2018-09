Depois de registrar alta em todos os meses de 2018, a projeção é que o preço do leite pago aos produtores tenha redução. A queda projetada para o leite entregue em agosto a ser pago em setembro, varia de R$ 0,08 a R$ 0,10, dependendo do padrão.

O presidente do núcleo regional da Associação Catarinense de Criadores de Bovinos, Leonardo Resmini, analisa que no momento há leite em estoques e o consumo não está crescendo. “Sabemos que nesses meses aumenta a produção em todo o Brasil e o preço começa a reduzir”, destaca. Resmini diz que o que mais preocupa os produtores neste momento é o alto custo dos insumos usados na nutrição animal. “Há dois anos estamos com dificuldades para reduzir os custos. O que nos favorece é o Inverno, quando conseguimos ter uma lucratividade um pouco melhor”, acrescenta.

A projeção do Conseleite de SC é que o preço com maior valor de referência fique em R$ 1,62, o médio em R$ 1,31 e o preço de menor valor de referência em R$ 1,22. Cada empresa ou cooperativa têm autonomia para seguir ou não as projeções do Conseleite.