Motorista causa acidente no centro de Concórdia e foge do local

O acidente aconteceu por volta de 14:15h, deste sábado, dia 1º, na Rua Dr. Maruri, próximo a Rodoviária de Concórdia. Uma Parati e um Citroen se envolveram e de acordo com informações apuradas, o condutor do Citroen fugiu do local, pois estaria embriagado.

Um homem de 36 anos e uma mulher de 34 estavam na Parati e tiveram ferimentos leves. Eles foram atendidos pelos bombeiros voluntários e levado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

A Polícia Militar esteve no local, fez o levantamento de informações sobre o acidente e tenta identificar o condutor que causou o acidente.