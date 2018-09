Elizeu Antônio Wilsmann, acusado de tentativa de homicídio contra Marciano de Oliveira, foi condenado a quatro anos de prisão no regime semiaberto em júri realizado na sexta-feira, dia 31, no Fórum da Comarca de Concórdia.

Segundo os autos do processo o crime foi praticado no dia 8 de março de 2014, por volta das 23h30, na Praça Dogelo Goss, localizada na Rua Leonel Mosele, Centro, Concórdia/SC, a vítima Marciano de Oliveira foi atingida por dois golpes de faca que lhe causaram as lesões corporais.

O réu teve o direito de responder em liberdade, mas como ele responde por outro crime está recolhido na Penitenciária de Chapecó.

Outro Juri:

Rosalino Pedro Marchioro foi condenado em júri na ultima sexta-feira, dia 31, realizado em Ipumirim, a dois anos dois meses e 20 dias de reclusão em regime aberto. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois responde ao processo em liberdade.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu em novembro de 2010 na comunidade de Linha São Rafael. O réu atacou a vítima e desferiu quatro golpes com foice. O crime teria sido motivado por uma discussão, e só não teve maiores consequências porque outras duas pessoas que estavam no local desarmaram o autor, retirando da cintura dele uma segunda arma, sedo uma faca.