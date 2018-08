Com 96,5% de aprovação, os trabalhadores da JBS de Ipumirim decidiram nesta quinta-feira, 30 de agosto, que aceitam o reajuste salarial de 3,53%. O percentual correspondente ao repasse de 100% da inflação do período. A votação ocorreu na tarde de hoje.

Nas cláusulas econômicas também estão contemplados o quinquênio com três benefícios de 3%, com teto de R$ 1.924,77. O percentual de pagamento do transporte se manteve em 3% e o valor das 12 cestas de produtos passou de R$ 76,00 para R$ 85,00. O PPR passou de R$ 700,00 para R$ 850,00. Se a empresa atingir todas as metas financeiras, em abril de 2019 os trabalhadores vão receber o PPR de R$ 850,00. Se o lucro ficar baixo do estimado, os funcionários vão receber um valor proporcional.

Nas questões sociais, foi mantida a rescisão de contrato no Sintrial, isso para os trabalhadores sindicalizados. As cláusulas econômicas serão retroativas ao mês de julho e a diferença nas cestas será parcelada nos meses de outubro e novembro deste ano. A folha de pagamento de setembro virá com o reajuste de 3,53%.