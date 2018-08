A Comissão Central Organizadora (CCO), em parceria com o SENAC Concórdia estão realizando desde a última semana um treinamento com as empresas que compõe o Restaurante da Feira e Praça de Alimentação. Como parte da programação das atividades que contemplam a feira, preocupação com a capacitação profissional antes e durante a FEMIX 2018 – AINDA MAIOR.

O curso “Boas Práticas de manipulação de alimentos”, acontece na instituição e é ministrado pela professora, Daiane Battistoni. Foram três etapas de treinamento com o foco na segurança alimentar em feiras e eventos.

Com o treinamento os expositores têm a oportunidade de conhecer aspectos da legislação para o setor de alimentos e discutir no grupo sobre dúvidas e práticas do cotidiano na sua empresa. Esse treinamento é parte do acompanhamento que será feito pelo Senac Concórdia durante os cinco dias de feira. A ideia é oferecer serviço de qualidade na área de gastronomia uma das mais procuradas da FEMIX.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL).