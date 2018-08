Pelo segundo mês consecutivo as demissões superaram as contratações em Concórdia. Segundo os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quarta-feira, 22, em julho o Município teve saldo negativo de 173 vagas. Foram 918contratações com carteira assinada e 1.091 demissões.

Os setores responsáveis pela queda no emprego foram a indústria da transformação com o fechamento de 228 vagas, construção civil 32, agropecuária oito e administração pública três. Desta vez, quem teve o melhor saldo positivo foi o comércio com a geração de 43 novas oportunidades, seguido pela prestação de serviços com 35 e extrativa mineral com 17 novos empregos.

No acumulado do ano a situação de Concórdia é positiva. No período de janeiro a julho de 2018 foram criadas 596 novas vagas com carteira assinada. Quem lidera o ranking de geração de emprego é a prestação de serviços com a criação de 350 oportunidades, seguida pela administração pública com 317, indústria da transformação com 156, comércio com 34 e extrativa mineral com 13.

Quem registra o maior número de demissões é a construção civil com saldo negativo em sete meses de 253 vagas. Na sequência aparece a agropecuária com 11 e serviço de utilidade pública com 10.

Números em SC

Em Santa Catarina os números também foram negativos. Em julho o Estado perdeu 241 empregos formais. De acordo com o Caged, o setor que mais teve demissões foi o da indústria da transformação, com saldo negativo de 1.593. A indústria de produtos alimentícios foi a que mais contribuiu para o índice do setor, com 820 demissões a mais do que contratações. Outros setores que tiveram saldo negativo foram: administração pública (133 vagas), comércio ( 96 ) e agropecuária (83). Em contrapartida, o setor de serviços teve saldo positivo de 1.384 novos empregos de carteira assinada. Também tiveram mais contratações que demissões os setores: serviços industriais de utilidade pública (como energia elétrica e saneamento) com mais 218 vagas, construção civil (60) e extração mineral (2).

Situação no Brasil

No país foram criados mais de 47 mil postos de trabalho com carteira assinada em julho. Seis de oito áreas de emprego no Brasil tiveram desempenho positivo. O destaque foi o setor agropecuário, que criou 17.455 postos, seguido por serviços (+14.548), construção civil (+10.063), indústria de transformação (+4.993), serviços industriais de utilidade pública (+1.335 postos) e extrativa mineral (+702 postos).