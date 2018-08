Três pênaltis e seis gols no jogo de sábado / Foto: André Kruger

O Grêmio de Boa Esperança e o Flamengo de Rui Barbosa jogaram na tarde deste sábado, dia 18, pela série A do Campeonato Interiorano de Concórdia. A partida, que foi transmitida pela Rádio Aliança, foi realizada em Boa Esperança e o placar foi de 4 a 2 para o Rui Barbosa. O jogo teve três pênaltis marcados, dois para os visitantes e um para o time da casa.

No primeiro tempo Jhony abriu o placar para o Rui Barbosa aos 31 minutos, batendo falta. Logo depois Luizinho ampliou para o time visitante.

Já na segunda etapa, no primeiro minuto de bola rolando, o árbitro marcou pênalti para o Rui Barbosa e Vargas fez o terceiro do time. Minutos depois, mais um pênalti em favor do Rui Barbosa. Vargas foi para a bola e não disperdiçou, aumentando a vantagem.

O Boa Esperança conseguiu descontar aos 20 minutos com o gol de Gean. Aos 38 o árbitro marcou o terceiro pênalti do jogo, mas desta vez para o time da casa. Matiollo bateu e marcou, fazendo o segundo do Boa Esperança.

Com o placar, o Rui Barbosa foi para a quarta colocação da chave e o Boa Esperança caiu uma, ficando em quinto lugar.

Boa Esperança do técnico Preto jogou com: Rodrigo(Didão),Enoir,Jeferson, Jonas(Luan Lucas) e Eduardo, Matiollo(Milton), Cabelo, Denilson e Jean, Fabricio(Nidu) e Pelé.

Rui Barbosa do técnico Lazarin jogou com: Negão, Rodrigo, Murilo, Grigolo e Artut(Jardeu), Giachinni,Jhoni, Márcio(Simione) e Vargas, Mercelinho(Fábio) e Luizinho.

Cartão amarelo para Jonas, Eduardo e Milton para o Boa Esprerança, Giachini para o Rui Barbosa.

Arbitragem de Ademir Tedesco , auxiliado por Ricardo Trojan e Jair da Rosa.