Os prefeitos dos municípios que fazem parte do “Integrar”, Piratuba, Ipira, Alto Bela Vista e Peritiba, participaram de uma reunião na última semana, para tratar do futuro do projeto. O encontro aconteceu em Alto Bela Vista e definiu que o objetivo dos municípios é ampliar as atividades realizadas em parceria.

O Integrar foi criado em 2013 para que os municípios realizassem atividades de forma conjunta, em parceria. “O primeiro foco era a Cultura e realizamos várias ações em parceria. Destaque para o projeto da Rota Natalina, por exemplo, onde juntos fortalecemos a divulgação e conseguimos mais público nos eventos”, comenta a diretora de Cultura do Integrar, Juliane Schuck “A ideia era fortalecer e deu certo”, relata ela.

Agora a proposta é tornar o Integrar um Consórcio e ampliar a parceria para mais setores. “A reunião foi sugerida para que a gente falasse do futuro do Integrar, afinal ele já é uma realidade, deixou de ser projeto e pode ser ampliado. Os prefeitos gostaram da ideia e garantiram que são parceiros”, conta Juliane.

Várias ações estão sendo pensadas para o próximo ano, segundo ela. “Temos várias ideias e uma delas é trabalhar forte no Turismo a partir de 2019. Sabemos que podemos fazer um grande trabalho em parceria”, destaca.