Santa Catarina encerra o mês de julho com saldo positivo nas exportações de carnes. O estado retomou o crescimento nas vendas internacionais de carne suína e de frango, faturando US$ 361,9 milhões no último mês. Os grandes mercados ampliaram suas compras, com destaque para China – que já se consolida como o principal destino das carnes catarinenses.





Só este ano, a China já importou 129,7 mil toneladas de carne suína e de frango produzida em Santa Catarina, gerando um faturamento de US$ 239,6 milhões. O país é o maior comprador da carne suína catarinense e o segundo maior destino da carne de frango.





Carne de frango





Em julho, Santa Catarina exportou 184,7 mil toneladas de carne de frango, com receitas que passam de US$ 287,6 milhões – um aumento de 126,8% no valor e de 132,7% na quantidade exportada em relação a junho.





O resultado também é superior ao observado no mesmo período de 2017. Em um ano, Santa Catarina ampliou em 74,9% o valor das exportações de carne de frango e em 96,6% a quantidade exportada.





Os principais mercados para a carne de frango produzida no estado são: Japão, China e Arábia Saudita. Todos com aumento nas compras no último mês. A China, por exemplo, ampliou as importações em 124,6%, chegando a 17,2 mil toneladas adquiridas.





No acumulado do ano, Santa Catarina já exportou 675,3 mil toneladas de carne de frango e o faturamento já passa de US$ 1,12 bilhão.





Carne suína





Santa Catarina embarcou 43,7 mil toneladas de carne suína em julho, faturando US$ 74,3 milhões – um aumento de 107,9% na quantidade e de 94,6% no valor em relação ao mês anterior. Aqui a China também é o grande destaque, com incremento de 432,7% em relação ao volume exportado para aquele país no mesmo mês de 2017, registrando 13,3 mil toneladas.





Em comparação a julho de 2017, o crescimento foi de 35,5% no faturamento e de 87,4% na quantidade exportada. Os principais mercados são China, Hong Kong e Chile – todos com incremento nas importações.





No acumulado do ano, Santa Cataria exportou 184,2 mil toneladas de carne suína, faturando US$ 352,8 milhões. O estado é o maior produtor nacional de carne suína e responde por 53,8% das exportações brasileiras do produto neste ano.

