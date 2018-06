O presidente da Câmara de Vereadores de Ipumirim, Kleber Tecchio, assumiu na última sexta-feira, dia 8, o cargo majoritário do município. Kleber é prefeito em exercício até a próxima quinta-feira, dia 14, quando o prefeito Volnei Schmidt retorna de Brasília onde busca recursos em diversos setores. O vice-prefeito, Hildo Sabadin, está em Florianópolis nesta semana.

Este é o período final para encaminhamentos de propostas para alavancar valores em Brasília e Nei deve encaminhar pedidos em diversas áreas. Dentre as principais propostas está a perfuração de um poço profundo junto a FUNASA, recursos para a agricultura em especial para aquisição de ensiladeiras, construção de quadras esportivas para alguns bairros e recursos para a o portal da cidade.

Nesta semana de prefeito interino, Kleber aproveita para conversar com os munícipes e visitar secretarias. "Quero agradecer ao prefeito Volnei e ao vice Sabadão pela oportunidade e confiança. Estarei visitando as secretarias e também atendendo os munícipes e posteriormente encaminhando ao prefeito as solicitações que me foram confiadas”.

Vice em Floripa:

O vice-prefeito Hildo Sabadin está em Florianópolis onde participa de 11 a 14 do Congresso dos prefeitos, promovido pela FECAM com intuito de juntar os governantes para debates dos temas atuais do municipalismo. Neste ano o congresso tem o lema “Cidades para pessoas e soluções para Municípios”, são debates sobre o futuro das cidades, colocando os municípios no centro da discussão sobre tecnologia e inovação. Na outra frente, a entidade propõe debater “gestão eficiente”, como grande matriz de desafios para as administrações municipais.

Fonte: Juliane Rell