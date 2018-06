O Congresso de Prefeitos da Federação Catarinense de Municípios (Fecam) será realizado no período de 11 a 14 de junho, no CentroSul, em Florianópolis. É o maior encontro de gestores públicos de Santa Catarina e deve reunir mais de 1.500 lideranças. Em atividade estarão prefeitos, vice-prefeitos, secretários e gerentes municipais, autoridades federais e estaduais, além de servidores públicos de diversas áreas estratégicas, participando de debates e conhecendo produtos, serviços e ações que fazem a diferença nas administrações públicas municipais.

Com o tema “Cidades para pessoas e soluções para municípios”, o evento deste ano está diferenciado e apresenta três eixos de debates: Cidades Inteligentes, Gestão Eficiente e Conversa de Prefeitos. O presidente da Fecam, prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, explica que além da reformulação do Congresso, mais dinâmico e interativo, a programação prioriza os temas que tratam de tecnologia e inovação. A ideia é agregar eficiência na prestação de serviços pelos municípios e promover a troca de experiências bem-sucedidas entre os gestores. “Vamos mostrar projetos referência em diversas áreas e que agora serão incentivados e colocados em prática em outros municípios”, destaca Morastoni.

O papel das prefeituras na era da informação e a evolução tecnológica será pauta de uma exposição que demonstrará uma rua inteligente. Temas como redução de custos, manutenção de infraestrutura e novos métodos de gestão são alguns dos aspectos que serão apresentados como soluções reais.

Além das palestras que tratam da realidade das administrações municipais, experiências como maquete de satélite, drones, carros elétricos, sensores, painéis solares, e também soluções em energia elétrica, lousas digitais interativas, amostra de tratores e bicicletas elétricas, mecanismos de monitoramento e inclusive, impressoras 3D serão apresentadas por universidades e parceiros do municipalismo. “A Fecam estabelece uma contribuição social e inaugura a sua participação nos debates sobre a inovação tecnológica, posicionando a entidade a valorizar a presença da automação e da inteligência artificial como ferramenta da gestão pública”, destaca o diretor executivo, Rui Braun.

Pela primeira vez o evento tratará do tema educação como atividade específica no I Seminário Estadual de Educação. O objetivo é debater e orientar as práticas do setor na área pública.

As inscrições são gratuitas e limitadas e devem ser feitas pelos gestores municipais no site www.fecam.org.br. A programação é gratuita e aberta ao público.

Fonte: Ascom FECAM