Uma vaca foi resgatada de uma piscina em Barra Velha, no Litoral Norte catarinense, na madrugada desta sexta-feira, oito de junho. Conforme os bombeiros, o animal caiu ao pisar em tacos de madeira que cobriam a piscina. Os trabalhos de resgate demoraram 1h30, com a guarnição acionada por volta da 1h. A piscina fica em uma pousada e estava inativa.

Segundo os bombeiros, a vaca ficou com água até a altura da barriga. Foi feita uma rampa de madeira para a retirada do animal do local. De acordo com a equipe de resgate, foi preciso algumas tentativas para a retirada, já que o animal é pesado e chegou a quebrar madeiras durante o processo.

A vaca foi deixada em um terreno vizinho. O proprietário não foi encontrado na madrugada. Os bombeiros não souberam informar como ocorreu a queda da vaca na piscina.

Fonte: G1.com