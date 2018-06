O Governo do Estado de Santa Catarina publicou no Diário Oficial a nomeação de dois novos ocupantes de gerências para a Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia. A confirmação se deu na edição de segunda-feira, dia quatro.



Com isso, a ADR de Concórdia passa a contar com o advogado Luiz Alfredo Hugue, de Itá, para o cargo de Gerente Regional de Educação. O engenheiro Lucas Techio, de Ipumirim, foi confirmado para a gerência de Infraestrutura. Eles ocupam os cargos que foram deixados por integrantes do PSD, tão logo houve o desembarque do partido do Governo do Estado.



Em entrevista a Rádio Aliança, o secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wágner Bee, destaca que essas indicações foram feitas por um colegiado regional. Além do preenchimento de alguns cargos vagos pelo PSD, outras funções gerência de Planejamento e gerência de Políticas Públicas, Rurais e Urbanas.