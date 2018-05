A Cooperativa Central Aurora Alimentos comunica que, atendendo a decisão de assembleia geral extraordinária realizada nesta terça-feira, 29, vai retomar gradualmente nesta quinta, 30, as atividades em todas as suas plantas industriais de aves, suínos e leite.



Toda a força de trabalho da Aurora, no campo e nas cidades, foi convocada para restabelecer os fluxos de produção e trabalho.



A decisão foi tomada em face da constatação, de um lado, de que o movimento dos caminhoneiros conquistou as reivindicações que sustentava legitimamente no início do movimento.



De outro lado, encorajou a decisão o fato de se encontrar ameaçada de colapso a imensa cadeia produtiva Aurora, formada por mais de 70 mil famílias rurais, 12 cooperativas agropecuárias e 16 plantas industriais que processam por dia 1 milhão de aves, 20 mil suínos e 1,6 milhão de litros de leite.



A Aurora – que sempre defendeu o diálogo entre Governo e Entidades – está convicta de que não haverá nenhuma dificuldade para a livre circulação de bens, mercadorias, matérias-primas e insumos necessários à retomada das atividades.



Com informações Assessoria de Imprensa Aurora