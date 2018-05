Os transportadores de Concórdia e da região não vão suspender a paralisação nesta sexta-feira, 24. Os três pontos de mobilização foram mantidos durante a noite e a previsão é que ganhem mais adesões durante o dia.



Em Seara, desde ontem à noite, dois pontos de mobilização foram montados na SC 283, um em Linha Forquilha, na saída para Concórdia, e outro no CTG Seara e Pampa, na saída para Chapecó.

No acordo assinado na quinta-feira, 23, em Brasília, governo assumiu o compromisso de zerar a cobrança da CIDE sobre o óleo diesel e de viabilizar a lei do preço mínimo para os fretes. A redução, ainda que provisória, do PIS Cofins depende de votação no Senado, que deverá ser feita na próxima semana.