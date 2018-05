Entidades ligadas ao comércio, agricultores e a comunidade em geral manifestaram apoio aos caminhoneiros nesta quinta-feira, 24 de maio. Um grande número de concordienses participou da mobilização na Rua Coberta e da carreata que partiu do centro ao trevo de acesso à BR 153.

O transportador Charles Vivan diz que a categoria ficou satisfeita com o apoio recebido hoje. “Eles atenderam ao nosso chamado e esse apoio foi muito importante. Além disso, a população e as empresas estão nos ajudando com a oferta de alimentos e locais para banho”, comenta. A mobilização terá continuidade em Concórdia nesta sexta-feira, 25 de maio.

Confira o resumo do dia

Agroindústrias - A BRF manterá as atividades paralisadas na unidade de Concórdia nesta sexta-feira, 25. A orientação é para que os funcionários dos turnos 1 e 2 não se desloquem à empresa. A JBS de Seara parou o abate de suínos ontem e às 19h30 desta quinta-feira vai parar o setor de aves. A Aurora suspendeu o abate em todas as unidades ainda na quarta-feira.

Aulas - Nas redes municipal e estadual de ensino de Concórdia as aulas continuam normal. A FACC suspendeu as aulas na noite de hoje e nos dias 25 e 26 de maio. Na UnC Concórdia e no IFC as atividades seguem normais.

Transporte coletivo – A Hodierna mantém a operação de todas as linhas de ônibus. A empresa ainda não sente a falta de combustíveis porque possui abastecimento próprio.

Supermercados – A partir da tarde de hoje o movimento nos supermercados se intensificou. A previsão é que a partir de amanhã possa haver falta de alguns alimentos perecíveis como frutas, legumes, verduras, carnes in natura e derivados de leite.

Postos de combustíveis – Não há mais gasolina nos postos de Concórdia. Em alguns locais ainda é possível encontrar diesel.