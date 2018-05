O comércio de Concórdia vai fechar as portas na tarde desta quinta-feira, 24 de maio, em apoio às reivindicações dos caminhoneiros. A sugestão da CDL Concórdia é que os empresários fechem as portas a partir das 15h, já que às 15h30 haverá uma concentração na Rua Coberta. Para as 16h está prevista carreata do centro ao trevo da BR-153, onde estão concentrados os caminhoneiros. O posicionamento foi definido durante reunião realizada no início desta tarde, dia 24, na sede da entidade, com membros da diretoria e conselheiros.





Neste momento a entidade orienta que o fechamento é facultativo e fica a critério do empresário aderir ou não. Além de Concórdia outras cidades vizinhas como Catanduvas, Joaçaba, Erval Velho, Luzerna, Seara, Vargem Bonita, Xaxim e Ipumirim devem apoiar o movimento que luta contra as altas taxas de impostos e o preço abusivo dos combustíveis.





De acordo com posicionamento da CDL e Sindilojas “ninguém é contra o movimento e sim a favor da democracia e da livre manifestação de maneira organizada e ordeira, sem causar danos à população em geral”.

Fonte: Fabiana Passarin/ASCOM CDL