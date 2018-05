O Campeonato Estadual CAIXA de Atletismo Sub 20 ocorre no próximo sábado e domingo, 26 e 27 de maio, na pista sintética da cidade de Jaraguá do Sul.

O Estadual atrai competidores com idade de 16,17, 18 e 19 anos. A delegação da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) conta com a participação de mais de 20 atletas no masculino e feminino. Cada atleta pode participar, no máximo, de duas provas individuais e dos revezamentos.

No masculino haverá corridas rasas (100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 e 10.000 metros),

Corridas com barreiras (110m e 400 metros ),

Corrida com obstáculos (3.000 metros ),

Revezamentos ( 4x100 e 4x400 metros),

Marcha atlética: (10.000 metros)

Arremesso/Lançamentos de Peso (6 kg), Disco (1,750 kg),

Dardo (800 gr) e Martelo (6 kg), Saltos em Altura, Distância, Triplo e com Vara. Prova combinada: Decatlo.

No feminino, corridas rasas (100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 e 5.000 metros),

Corridas com barreiras (100 e 400 metros ),

Corrida com obstáculos (3.000 metros ), revezamentos ( 4x100 e 4x400 metros),

Marcha Atlética (10.000 metros),

Arremesso/Lançamentos de Peso (4 kg),

Disco (1 kg), Dardo (600 gr.) e Martelo (4 kg),

Saltos em Altura, Distância, Triplo e com Vara.

Prova combinada: Heptatlo.

Fonte:ASCOM/FEMC