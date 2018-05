A área de logística da BRF enviou orientação a suas bases nesta segunda-feira, 21, assegurando que “NÃO APOIA A GREVE” dos transportadores. E que “irá reembolsar qualquer transportador nosso que sofrer algum tipo de represália ao tentar passar pelos bloqueios”.

A orientação é a seguinte:

“Importante: nesse momento de greve a cultura SSMA tem que ser mantida em 1º lugar COMO SEMPRE.

Sempre visando o bem estar dos motoristas se for possível peçam para que os mesmos sigam viagem e falando de bens materiais devido passagem por algum bloqueio orientem os motoristas a tirar fotos dos danos e nos envie junto com as notas, pois a BRF irá reembolsar qualquer transportador nosso que sofrer algum tipo de represália ao tentar passar pelos bloqueios”.

Ao pé da orientação consta Eduardo Alcântara, - Transportes | Logística Brasil, como emissor.

SAIBA MAIS

Os transportadores autônomos iniciaram nesta segunda-feira, 21, movimento em todo o Brasil. Pelas informações da imprensa nacional, a adesão acontece em pelo menos 16 estados brasileiros, entre eles, todos os da região Sul.

Outra novidade do dia que a Petrobras anunciou um novo aumento para os preço da gasolina e do óleo diesel.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, é também presidente do Conselho de Administração da BRF.