A Copérdia está construindo a maior usina de geração de energia solar fotovoltaica de Santa Catarina. A obra está sendo feita no terreno da ACERC em Santa Antônio, no município de Concórdia, e deve ser concluída em setembro deste ano. A usina terá capacidade de gerar energia elétrica para 90% das unidades consumidoras da cooperativa.

A produção de energia da usina ocorre por meio dos painéis fotovoltaicos que convertem a energia do sol em energia elétrica para ser distribuída para a rede. Além de minimizar os gastos com energia elétrica, que ultrapassam os R$ 500 mil mensais, o objetivo é também produzir energia limpa através do uso de recursos naturais sem impacto ambiental.

O gerente de Indústrias e Logística da Copérdia, Ricardo Mores, comenta que a cooperativa deu os primeiros passos para a implantação da usina de geração de energia solar em 2017. “Depois de analisar vários projetos e orçamentos escolhemos o local de implantação. Em maio deste ano, o projeto começou a sair do papel”, destaca Mores.

A obra para a usina de geração de energia solar da Copérdia está sendo executada pela empresa francesa Engie. A capacidade instalada será de 2 MWh, o que é suficiente para que a cooperativa economize aproximadamente R$ 90 mil mensais em energia elétrica.

O investimento com a usina é de R$ 8,5 milhões e o tempo de retorno estimado é de sete anos e meio. Segundo Mores, embora o custo inicial seja alto, a usina de energia solar é um bom negócio. A manutenção é baixa, a vida útil é longa e usa como fonte o sol, que não custa nada. “É uma forma de impulsionar o desenvolvimento da Copérdia por meio de fonte renovável de energia. Entre as cooperativas do país essa é a maior usina fotovoltaica que funcionará no sistema de geração de energia elétrica por distribuição da Annel”, pontua Ricardo Mores.

Informações de Daniele Pasinatto, ASCOM Copérdia