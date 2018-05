O recorde anterior, que era 21,82 metros e fora conseguido por ele no Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo de 2017

O concordiense Darlan Romani foi o primeiro colocado no Meeting de Gwiadz, na Polônia, disputada do neste domingo. Além da medalha de ouro estabeleceu o novo recorde sul-americano com um arremesso de 21.94 metros. Marca obtida na sexta série de arremessos.



O recorde anterior, que era 21,82 metros e fora conseguido por ele no Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo de 2017, em três de junho, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo (SP).







Formado nas Escolinhas Desportivas da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) agora ele é o número 3 do Ranking Mundial. No meeting, ele deixou em segundo lugar o polonês Michal Aratyk, que fez 21,67 metros, e em terceiro o croata Stipe Zunic, com 20,49 metros.



Quinto colocado na Olimpíada do Rio em 2016 e quarto no Mundial Indoor de Birmingham em março último, Darlan, seu treinador Justo Navarro e sua colega de equipe Geisa Arcanjo estão na Europa, onde participam de camping organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

(Com informações da Confederação Brasileira de Atletismo)