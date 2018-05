Na noite da sexta-feira (18) a equipe sub-20 da ACF/FMEC venceu Joinville pelo Campeonato Catarinense da categoria, o gol da vitória aconteceu no apagar das luzes no último segundo e garantiu os 3 pontos para Concórdia com placar de 4 a 3.

O clássico contou com todos os ingredientes de um grande jogo, na primeira etapa ambas equipes criavam chances, mas foi a equipe de Joinville que conseguiu converter em gols, abrindo 2 a 0 com gols de Vini Vieira e Luis, já no último minuto Xilau descontou para Concórdia.

Na etapa complementar a equipe de Joinville aproveitou mais uma oportunidade e aos 4 minutos ampliou com Arthur levando a vantagem até os últimos minutos, quando Fernando descontou para Concórdia aos 17 minutos e fez com que a equipe reagisse, empatando a partida aos 18 minutos com Xilau e virando o placar no último segundo com Tainan.

Com a vitória a equipe chega aos seis pontos e assume a liderança da competição.

Fonte:Ricardo Artifon