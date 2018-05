Base tem duelos no sul do estado neste sábado pela Série A do Catarinense

Neste sábado (19) as equipes Sub-15 e Sub-17 irão disputar a 3ª partida pela Série A do Campeonato Catarinense, as 13h30min a equipe infantil (sub-15) e as 15h15min a equipe juvenil (sub-17) entram em campo no estádio Anibal Torres Costa, em Tubarão.

Após as partidas do último sábado (12) a comissão técnica iniciou já na segunda-feira (14) a preparação para os confrontos deste final de semana, a equipe viaja na noite desta sexta-feira (18) e já no início da tarde entra em campo para o primeiro jogo contra a equipe da casa.

No momento a equipe sub-15 encontra-se na 7ª posição com 1 empate e 1 derrota, já a equipe sub-17 ocupa a 5ª posição com 1 vitória e 1 empate.