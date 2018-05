Uma família de Joaçaba morreu em um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (18) na Rodovia do Xisto (BR-476), próximo ao município da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba/PR.

Rafael Tomasi, 42 anos, a esposa Kelli Vanessa, 38 anos, a filha do casal, Isabela Vanessa Tomasi, 15 anos, e a jovem Bárbara Juliane, 20 anos, estavam em um GM Celta.

De acordo com informações, o veículo das vítimas que fazia sentido São Mateus do Sul, quando rodou na pista e atingiu de frente uma VW Saveiro. Isabela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu a caminho do hospital. O motorista da Saveiro foi socorrido com lesões graves e encaminhado de helicóptero para o Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo. A família residia atualmente em Curitiba.

Fonte: Caco da Rosa