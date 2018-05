Um dos espaços mais famosos de Itá e que abriga a Pedra Fundamental – símbolo do início da construção da nova e planejada cidade de Itá – será revitalizado. A Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf, vai estar de cara nova em breve.

O prefeito de Itá, Jairo Luiz Sartoretto, assinou, nesta semama, a ordem de serviço para o início das obras. O projeto contempla a reforma da concha acústica, a reforma dos quiosques, a troca do piso da parte alta, a instalação de rede de energia elétrica subterrânea, a instalação de novos bancos e um novo projeto paisagístico.

A primeira parte dos trabalhos será executada pela empresa Caneppele Materiais de Construção, ganhadora da licitação, que tem prazo de conclusão de 120 dias. Os investimentos são de quase R$ 314 mil, com recursos do Ministério do Turismo. “A nossa Praça, que leva o nome do primeiro médico de Itá, vai ficar muito mais bonita. Além de todas as melhorias que serão realizadas com essa ordem de serviço que assinamos nessa semana, vamos fazer mais uma etapa, que é a nova iluminação em LED da Praça”, observa o prefeito Jairo.

Nas próximas semanas a Prefeitura de Itá irá abrir a licitação para as obras da nova iluminação. Serão mais R$ 350 mil investidos, com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina. A nova iluminação será moderna e de LED, gerando mais luminosidade e economia.

Cobertura

A última etapa para a reforma total da Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf é a cobertura. Para isso o prefeito Jairo Sartoretto está em busca de recursos no Governo Federal, através do senador Dário Berger. A cobertura está orçada em R$ 1 milhão e está projetada para aproveitar a luz do dia e também para a proteção contra o sol. “A cobertura vem para coroar toda essa revitalização. Vamos ter um local moderno e que poderá ser utilizado em dias de muito sol, como em dias de chuva. Estamos trabalhando muito para conseguir a liberação desses recursos”, explicou Sartoretto.

Festividades de Inverno

Devido às obras de revitalização da Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf, não será possível a realização de eventos no local. Por isso, as festividades de inverno serão realizadas em diversos pontos da cidade. A pista de gelo, por exemplo, será montada no Aqua Parque, com acesso gratuito ao parque aquático.

Fonte: Diego Mior /Ascom Prefeitura de Itá