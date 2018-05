Na semana seguinte as noites e madrugadas terão as temperaturas baixas

A partir desta quinta-feira o frio deve se intensificar em Santa Catarina. O meteorologista Leandro Puchalski diz que duas massas de ar frio estão se aproximando do Estado. A frente fria mais intensa deverá chegar no fim de semana. “As temperaturas vão baixar bastante e a previsão é que as noites fiquem frias durante toda a semana que vem”, explica. Os termômetros deverão ficar entre 2ºC e 5ºC.

Leandro Puchalshi enfatiza que haverá diferença entre o clima dos próximos dias e da semana seguinte. “No sábado e no domingo as temperaturas ficarão mais baixas durante à tarde e na próxima semana vão subir neste horário. Mas não se enganem, as noites e madrugadas serão de Inverno por um período longo”. Oficialmente, o Inverno inicia no dia 21 de junho.

Outra expectativa para o fim de semana é que combinação de frio e umidade pode favorecer pequena chance de neve e de geada isolada no Oeste. A primeira neve do ano pode cair na madrugada do próximo domingo, 20, em algumas cidades das serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.