Após parar para as festividades de final do ano, os responsáveis não retomaram o trabalho

Prefeitura de Lindóia do Sul notifica empresa pelo atraso em obras da ciclovia

A Prefeitura de Lindóia do Sul notificou a empresa responsável pela construção de uma ciclovia no município. A obra iniciou em dezembro do ano passado e deveria estar sendo concluída em breve, porém está parada há meses.

O secretário de infraestrutura, Ivonilso Venâncio, conta que a empresa parou o trabalho no período de festas. “No final do ano as atividades foram paralisadas e depois disso a empresa não retomou a ciclovia. O trabalho feito equivale apenas a 3 ou 4% da obra”, comenta. “Notificamos e estamos aguardando a manifestação da empresa. Uma licitação foi realizada e ela precisa cumprir o contrato, é dinheiro público investido”, ressalta Venâncio.

A Prefeitura já prestou informações ao Ministério Público e o secretário garante que a obra será concluída. “Uma denúncia foi feita em função da obra estar parada e nós prestamos os esclarecimentos. Agora temos que cobrar da empresa e aguardar. Com certeza a obra vai atrasar, mas infelizmente temos que seguir os caminhos legais e aguardar”, explica. “O fato é que o recurso para a ciclovia está garantido e a obra vai ser finalizada”, ressalta ele.

A ciclovia ligará o trajeto entre o moinho da entrada da cidade até o parque São Cristóvão, com extensão de pouco mais de um quilômetro. A obra custará pouco mais de R$ 216 mil e será custeada com recursos federais já garantidos. O local é bastante frequentado pelos lindoienses que fazem caminhadas e circulam de bicicleta.