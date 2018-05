A 97ª edição do Kerbfest de Peritiba está com a programação definida e inicia nesta sexta-feira, dia 18. Dentre os eventos, estão os momentos religiosos, de confraternização, bailes, desfile e apresentações artísticas.

A prefeita de Peritiba, Neusa Maraschini, a diretora de Cultura Marlene Klein e a coordenadora do Conselho Paroquial, Helena Kopsel, estiveram no Programa Mesa Redonda da Rádio Aliança desta quarta-feira, dia 16, para divulgar a programação. “Sem dúvidas será um dos maiores eventos já realizados. Está tudo bem organizado e aguardamos as famílias de Peritiba e da região”, convidou a prefeita.

Na sexta-feira as atividades iniciam com a Missa de Abertura às 19h na Igreja Matriz e desfile até a Praça José Hilário Simon. A festa conta com a animação da Banda do Barril.

No sábado o evento inicia às 16h na Praça coma Banda Cia Musical. Às 19:30h haverá um jantar típico no salão paroquial e em seguida o primeiro baile, com Os Montanari e Brilha Som.

No domingo, haverá Missa às 09:30h. Ao meio dia o tradicional almoço em família e a partir das 14h na Festa na Praça. Às 15:30h será realizado o desfile pela Rua do Comércio, seguido de apresentações folclóricas e música na Praça, com a Banda Munich. “Temos mais de 30 blocos já confirmados para o desfile”, conta Marlene.

A programação segue na segunda-feira, dia 21, feriado municipal. A partir das 15h acontecem brincadeiras e apresentações na Praça. Na terça-feira, às 13:30h a Banda Cia Musical anima o Kerb da Terceira Idade no salão paroquial. Às 16.h a apresentações seguem na Praça. “Tudo acontece em parceria, o Kerbfest reúne muitas famílias do município e da região, graças ao envolvimento das entidades, poder público e pessoas que colaboram. A cidade vive o Kerb”, registra Helena.

Na sexta-feira - 25/05

Kerb Estudantil: Apresentações de danças e retreta musical na Praça às 18h.

Sábado – 26/05

15h – Festa na Praça, apresentações culturais e animação da Banda Cia Musical.

20h – Jantar típico e 21h baile com Banda do Barril e Indústria Musical