Lance mínimo foi fixado em R$ 10 mil. Vencedora do certame anterior iniciou com R$ 102 mil

O edital de licitação do estacionamento rotativo de Concórdia está sendo lançado hoje. O diretor de Trânsito do município, Rudimar Vitto, informa que o valor mínimo de R$ 10 mil mensais. Segundo ele, o interesse maior não é o valor que a empresa vencedora vai pagar, mas a qualidade e a sustentabilidade do serviço.

A empresa que vencer a licitação vai praticar os mesmos valores atuais, R$ 1,50 pelo cartão de uma hora e de R$ 0,75 pelo cartão de meia hora. Com uso de aplicativo, o usuário passará a pagar apenas pelo tempo de uso da vaga. O edital prevê que a prestadora do serviço poderá introduzir novas tecnologias depois de seis meses de início das atividades.

A chamada Área Azul de Concórdia tem 1.700 vagas nas áreas centrais da cidade. Segundo Rudimar Vitto, a ocupação média é de 50%.

SAIBA MAIS

A Merlos Júnior, empresa que administra a Área Azul desde 2016, fez um acordo com a prefeitura de Concórdia para cessar a operação. A Merlos venceu a licitação realizada naquele ano com o valor mensal, à época, de R$ 102.961,00. E constatou já nos primeiros meses a dificuldade de fazer a operação.

Com prejuízos repetidos, a Merlos abriu negociação e conseguiu um acordo com o município. O compromisso é que ainda administre o estacionamento rotativo até a habilitação da vencedora do certame que está sendo lançado hoje.