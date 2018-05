A delegada Lívia Marques da Motta deu seguimento as oitivas nesta segunda-feira, 14, no caso envolvendo a searaense Suzemar Basse, conhecida como Pethy. Foram ouvidas pessoas do círculo de convivência da mulher encontrada morta no fim da noite de quinta-feira, 10, no Loteamento Zandonai, em Seara.

O caso Pethy Basse segue sendo investigado pela Polícia Civil. O setor de investigação reitera o pedido de ajuda à população. Qualquer informação importante pode ser repassada aos telefones 197 ou 3452 - 2120 na Delegacia de Polícia.

A delegada ainda aguada o resultado da perícia que coletou sangue e outros elementos no local do homicídio.

Desde o desaparecimento de Pethy Basse surgem versões apontando diferentes razões que poderiam explicar tanto o sumiço, no começo, assim como a morte, depois. A polícia não comenta estas hipóteses.

Fonte:Belos FM