Um projeto desenvolvido na Secretaria de Saúde de Peritiba vai ganhar visibilidade nacional. Ele foi selecionado na primeira “Mostra Catarinense aqui tem SUS”, no início do mês em Chapecó, e agora será apresentado em Belém do Pará, entre os dias 25 e 27 de julho.

O projeto consiste em um estudo realizado e aplicado desde 2015 em Peritiba e que tem o objetivo de diminuir demandas judiciais do município, relacionadas à Saúde. “Um dos grandes problemas enfrentados pelos municípios é essa questão judicial em relação a tratamentos. Quando os médicos prescrevem medicamentos que não temos em nossa Farmácia Básica, o paciente busca isso na Justiça, e geralmente ganha, pois é obrigação fornecer”, explica a farmacêutica responsável pelo projeto, Liziane Trombetta. “Nosso estudo prova que conseguimos, muitas vezes, fazer o tratamento indicado, com medicamentos que a Farmácia Básica dispõe, e aí não há necessidade do caso ter desdobramentos na Justiça”, argumenta ela.

Liziane conta que cada caso é devidamente analisado. “Toda vez que um caso chega na Justiça, o Ministério Público nos solicita um documento, que informe que não temos o medicamento. Ao invés de simplesmente responder que não temos, elaboramos o estudo do caso e apresentamos as alternativas de tratamento”, detalha a farmacêutica. “De 2015 até agora, diminuímos 75% das demandas judiciais. Conseguimos tratar mais pacientes, com mais eficiência e sem despesas adicionais”, ressalta ela.

Com este resultado o trabalho de Peritiba ficou entre os 21 selecionados que vão para a Mostra Nacional. No total foram 203 inscritos, de 72 municípios.