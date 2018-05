O valor da taxa de inscrição ao Enem é de R$ 82. O pagamento poderá ser feito até o dia 23 de maio, em agências bancárias, lotéricas e agências dos Correios.

Conforme números do Ministério da Educação (MEC), 3.818.663 estudantes solicitaram isenção. Desse total, 3.318.149 (87%) conseguiram a gratuidade. Quem ganhou a isenção ano passado e não compareceu às provas teve que justificar ausência. Apenas 8.486 apresentaram os dados necessários.

Inscrições Enem 2018

Para fazer a inscrição no Enem 2018, o candidato precisa estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Quem está no 1º ou 2º ano se inscreverá como treineiro.

Confira as informações pessoais que devem ser apresentadas na inscrição do Enem 2018: nome completo, data de nascimento, número CPF, nome da mãe, endereço, telefones e e-mail válido.

Além desses dados, o estudante deve informar o grau de escolaridade, a renda familiar e a profissão dos pais.

No momento do cadastro, os estudantes também devem sinalizar a cidade onde querem fazer as provas e a opção de língua estrangeira. Esses dados somente podem ser alterados durante o período de inscrições.

Quem tiver interesse em fazer a solicitação de atendimento pelo nome social, como travestis e transexuais, poderá se inscrever entre os dias 28 de maio e 3 de junho.

Candidatos que precisam de atendimento especializado, como cegos ou com alguma deficiência física, ou específico, como gestantes e idosos, deverão informar essa condição quando fizerem a inscrição no Enem 2018.

Uma das novidades anunciadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organizador das provas, é que, agora, o segundo dia do Enem 2018 terá 5 horas de duração. Nesse dia os estudantes farão provas de exatas.

Provas

Assim como no ano passado, no Enem 2018 os candidatos farão provas em dois domingos consecutivos: 4 e 7 de novembro. O acesso ao cartão de inscrição, com dados dos locais de prova, deve ser liberado em outubro

04/11, das 13h30 às 19h - Redação - 45 questões objetivas de Linguagens e Códigos; 45 questões de Ciências Humanas

11/11, das 13h30 às 18h30 - 45 questões de Matemática; 45 questões de Ciências da Natureza

O gabarito oficial do Enem será divulgado no dia 14 de novembro. Já o resultado é esperado para janeiro de 2019. Com as notas em mãos, os estudantes poderão participar de programas para ingresso ao ensino superior, como SISU, ProUni e Fies.

Fonte: Mundo Educação