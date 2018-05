Negociação salarial com a BRF será no dia oito

A negociação salarial dos trabalhadores da BRF de Concórdia vai iniciar na próxima semana. A primeira reunião está marcada para a terça-feira, oito de maio, às 9h, na sede do Sintrial. A proposta que será defendida pelos trabalhadores é 100% da inflação do período e mais 5% de ganho real.

Além do reajuste salarial, está na lista de reivindicações o ticket-alimentação de 12 créditos de R$ 220,00 e quinquênio de 4%, sem limite de tempo e teto salarial. Sobre a troca de uniformes a proposta é de 12 minutos e mais três dias de folga.

O Sintrial também vai sugerir que as rescisões de contrato sejam feitas no sindicato, o que não é mais obrigatório com a nova legislação trabalhista. Para as crianças que estão em idade escolar a proposta é para que a BRF pague auxílio-creche de R$ 150,00. Os trabalhadores querem a renovação das cláusulas sociais.