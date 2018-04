Como era de se esperar, os avicultores também estão apreensivos com o embargo da União Europeia para a compra de carne de frango de 20 plantas agroindustriais do Brasil, sendo boa parte da BRF. A afirmação é da Associação dos Avicultores do Alto Uruguai Catarinense, que congrega cerca de 600 produtores de aves, sendo a maioria integrada da BRF em Concórdia. A unidade fabril da Capital do Trabalho também esta na lista dos frigoríficos embargados pelo bloco europeu, cujo anúncio ocorreu no último dia 19.



Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente da associação, Anselmo Lodea, afirma que os alojamentos estão normais na região de Concórdia. Porém, o intervalo entre a entrega de um lote e o alojamento de outro é maior. "Nós vínhamos com um intervalo de 12 a 14 dias e esse intervalo passou para 22 dias", explica. Completa que, nessas condições, ao invés de ser seis lotes por ano, esse número pode ser de cinco e isso implicará na remuneração dos avicultores, que recebem da agroindústria por lote entregue. Conforme Lodea, todo mundo tem conta para pagar. Se não entrega frango, não recebe, sentencia.



A questão da remuneração tem ligação direta com o pagamento de dívidas. De acordo com Anselmo, os avicultores fazem investimentos nos aviários, em tecnologia. A maioria dos empréstimos é via financiamento bancário.



Apesar da situação nesse momento ser de apreensão, a Associação dos Avicultores da Região do Alto Uruguai Catarinense acredita que a situação seja resolvida, já que a BRF elegeu o novo comando do Conselho de Administração, que será presidido por Pedro Parente.



A proibição da venda de carne de frango para a União Europeia não iniciou no último dia 19. No começo do mês passado, o Ministério da Agricultura proibiu a venda de carne de frango para o bloco dessas mesmas 20 plantas frigoríficas por "deficiências no sistema oficial de controle sanitário". Tão logo, houve a liberação por parte do Governo Federal, houve o embargo pela própria União Européia.