Durante coletiva de imprensa, para anunciar o corte de 239 cargos comissionados do Governo do Estado, na manhã da quarta-feira, dia 18, o governador Eduardo Pinho Moreira deu indicativos de que não haverá o Fundam nesse ano de 2018. Caso se confirme, essa medida pode estar indo contra a vontade da maioria das prefeituras em Santa Catarina. Em entrevista coletiva, na manhã de quarta-feira, dia 18, em Florianópolis, Pinho Moreira destaca que o recurso de R$ 723 milhões já autorizado para ser buscado junto ao BNDES. Porém, esse montante não irá para o Fundam. De acordo com Pinho Moreira, esse dinheiro será usado para obras estruturantes e investimentos em setores importantes como a segurança pública.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança desta quinta-feira, dia 19, o prefeito de Seara e presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, Amauc, Edmilson Canalle, destaca que todos os prefeitos estavam esperando esse recurso via Fundam. "Muitas obras poderiam sair e beneficiar as comunidades. As coisas acontecem nos muniípios! Os prefeitos e os vereadores são o pára-choque da sociedade (...). A gente fica triste, temos que respeitar essa questão de gestão", completa Canalle.



Em sua fala, o presidente da Amauc analisa que os recursos que eram mandados para os municípios, via Fundam, eram representativos. "Seara receberia R$ 3 milhões e Paial, por exemplo, ficaria com R$ 1,4 milhão. Isso representa muito para os municípios. "Esperamos que o Fundam não pare por aí. Não afunde! Esperamos que volte no ano que vem", completa.