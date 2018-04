Motociclista que sofreu acidente grave está em quarto normal no São Francisco

Jair Alves dos Santos, de 35 anos, que sofreu um acidente na noite de quarta-feira , 18, em Concórdia, se recupera das fraturas em quarto normal do Hospital São Francisco. Ele foi praticamente “atropelado” por um carro, por volta das 23h, no início da Rua Marcelino Ramos, na esquina com a Dalla Costa.

O motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários e levado ao Hospital em estado grave, com fratura de fêmur, hemorragia e suspeitas de fraturas no ombro e na clavícula.

O acidente envolveu um Astra, placas de Concórdia, que de acordo com a polícia, trafegava em alta velocidade. O motorista havia desobedecido uma ordem de parada.