Um acidente envolvendo um Astra e uma moto, ambos com placas de Concórdia, deixou um homem gravemente ferido na noite desta quarta-feira, dia 18. A colisão aconteceu por volta das 23h no início da Rua Marcelino Ramos, na esquila com a Rua Segundo Dalla Costa, próximo à Mudanças Perozzin.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor do Astra subia em alta velocidade e pouco antes de bater, não obedeceu uma ordem de parada da Polícia Militar. Ele atingiu a moto que descia e as marcas no asfalto mostram que ela foi arrastada por mais de 30 metros. Moradores relataram que ouviram a colisão e estavam assustados com a gravidade.

O motociclista, Jair Alves dos Santos, de 35 anos, estava sozinho e foi atendido pelos Bombeiros Voluntários. Ele apresentava fratura de fêmur, suspeita de fratura de clavícula e no ombro e hemorragia interna. Ele foi conduzido ao Hospital São Francisco para receber atendimento médico.

De acordo com a PM o condutor do carro não possui Carteira de Habilitação. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado apontou o consumo de bebida alcoólica, porém, a quantidade não ultrapassava o limite que enquadra no crime de trânsito.

Com a pancada, muito óleo ficou na pista e os Bombeiros espalharam cal, para evitar novos acidentes.