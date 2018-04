Resultados do judô de Concórdia no Campeonato Brasileiro

Resultados do judô de Concórdia no Campeonato Brasileiro e Regional, que aconteceu no último fim de semana, na cidade de Itapecerica da Serra, São Paulo.



Sub-13 feminino:

Ana Pradella, campeã até 52 quilos;

Gabriela de Menezes, campeã até 42 quilos;

Alissa Mazzutti, terceira colocada até 38 quilos.



Sub-18 feminino:

Natália Biazim, vice-campeã, acima de 70 quilos;



Sub-21 feminino:

Brendah Alpini, terceira colocada até 52 quilos.