Santa Catarina quer ampliar mercados e retomar o crescimento nas exportações de carnes. De acordo com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nos próximos dias, Coreia do Sul, China, México e Indonésia devem aumentar as compras de carnes brasileiras – principalmente carne suína e de frango, que são o carro-chefe do agronegócio catarinense. Além disso, a Rússia pode retomar as importações da carne suína brasileira.

A notícia mais esperada pelos produtores rurais catarinenses deve chegar já na semana que vem, quando a Coreia do Sul irá anunciar quais são os frigoríficos autorizados a exportar carne suína. Com 50 milhões de consumidores, o mercado sul-coreano é o quarto maior importador de carne suína do mundo e uma importante conquista para o setor agropecuário de Santa Catarina.

Segundo o secretário da Agricultura e da Pesca, Airton Spies, o status sanitário diferenciado do estado foi fundamental para essa conquista – este é considerado um mercado Premium e Santa Catarina é o único estado do país autorizado a exportar carne suína para a Coreia do Sul.

A Coreia do Sul já é um comprador de carne de frango de Santa Catarina. Em 2018, o estado já embarcou 7,6 mil toneladas do produto com destino ao mercado sul-coreano, faturando cerca de US$ 14 milhões.

China



A China já é um grande comprador das carnes catarinenses - é o principal destino da carne suína e o segundo maior mercado para carne de frango produzida no estado.



No primeiro trimestre deste ano, a China dobrou as compras de carne suína, em relação ao mesmo período de 2017, chegando a 28,6 mil toneladas. Já as exportações de carne de frango catarinense para a China fecharam o trimestre em 20,9 mil toneladas. Só este ano, o mercado chinês gerou ao estado um faturamento de US$ 95,44 milhões com os dois produtos.



Em maio, uma missão chinesa deve vir ao Brasil para habilitar mais plantas frigoríficas e ampliar ainda mais a compra de carnes.

México



O México deve anunciar mais 30 plantas habilitadas para vender carne de frango em todo país. Este já é um mercado importante para Santa Catarina e que vem aumentando significativamente as compras ao longo dos últimos anos.

Nos primeiros meses de 2018, foram 8,7 mil toneladas de carne de frango embarcadas – 39,6% a mais do que no primeiro trimestre de 2017, com receitas de US$ 13,6 milhões.



O México é o terceiro maior importador mundial de carne de frango. Em 2017 o país importou cerca de 750 mil toneladas, das quais 27,5 mil oriundas de Santa Catarina.

“A exportação de carnes para o continente asiático e o México são uma grande esperança para continuidade do crescimento da produção de proteína animal de Santa Catarina”, ressalta Airton Spies.

Rússia



Segundo o Mapa, o Brasil está em fase final para reabertura do mercado da Rússia para a carne suína brasileira. Até o ano passado, o país era o principal destino da carne suína catarinense e respondia por 37% do total exportado pelo estado (em termos de quantidade). De janeiro a dezembro de 2017, Santa Catarina embarcou 102,2 mil toneladas para a Rússia, faturando mais de US$ 269,5 milhões.

Está prevista para o próximo dia 24 de abril, uma reunião entre autoridades sanitárias do Brasil e da Rússia para os acertos finais à retomada do comércio. As exportações à Rússia foram suspensas em dezembro de 2017, sob a alegação de presença de ractopamina em cortes suínos.

Indonésia



A Indonésia deverá anunciar a abertura do mercado para compra de carne bovina produzida no Brasil.

(Fonte: MB Comunicação)