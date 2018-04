Clube e jogador não chegaram a um acordo e saída do jogador foi acertada entre as duas partes.

O volante Gelson, ex-Concórdia Atlético Clube, não irá mais defender as cores do Joinville. A informação é do blog do Gabriel Fronzi. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira, dia 16, em consenso entre as duas partes. O motivo foi a ausência de conclusão sobre o tempo e as condições do contrato entre clbue e jogador.



Gelson havia chegado na última semana ao Joinville e já estava integrado ao grupo que se preparava para a série C do Campeonato Brasileiro.

Nota do Joinville



O Comitê do Futebol do Joinville informa que infelizmente não chegou a um acordo com o volante Gelson, e por isso, não contratará o atleta para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atleta chegou na última semana, foi submetido a bateria de exames médicos e seria integrado aos treinamentos durante essa semana. Porém, sem acordo nas questões contratuais, o atleta não poderá ser contratado pelo Clube.