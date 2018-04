O professor Neuri Comin, que atualmente ocupa o cargo de chefe de gabinete do prefeito Rogério Luciano Pacheco, é o novo secretário Municipal de Educação. Ele ocupará a vaga deixada por Márcia Calderolli, que pediu desligamento devido outros compromissos pessoais. Márcia, que aceitou o desafio de gerir uma das áreas mais importantes da Administração Municipal, deu sua importante contribuição à área, a qual carrega grande experiência. Foram praticamente 16 meses de muito trabalho e empenho. Márcia deixa a maior secretaria e também o município com sentimento de dever cumprido.

Márcia, que já havia confirmado sua saída, no fim da semana passada, não responde mais pela Secretaria de Educação a partir desta terça-feira, 17 de abril. Em seu lugar assume um profissional de também longa experiência, que iniciou sua carreira como professor em 1980, no município de Xavantina.



Comin carrega em seu currículo, além de muitos anos de sala de aula, a direção adjunta do Colégio Olavo Cecco Rigon, entre 1991 e 1992, a diretoria adjunta da própria Secretaria Municipal de Educação, bem como a função de secretário interino, entre 1993 e 1996, a assessoria da presidência da Câmara de Vereadores, de 1997 a 2000, a diretoria administrativa da Faculdade São Francisco de Barreiros, na Bahia, entre 2000 e 2001 e a gerencia de Educação da então Secretaria de Desenvolvimento Regional de Concórdia, nos anos 2011 e 2012. Antes de vir ao Executivo, em 2017, Comin foi secretário Administrativo da Câmara de Vereadores, de 2013 a 2016.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)