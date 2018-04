Itá beneficiada com o Programa de Eficiência Energética da Celesc

O município de Itá, no Oeste catarinense, terá o seu sistema de iluminação pública modernizado com recursos de R$ 900 mil oriundos do Programa de Eficiência Energética – PEE Celesc/ANEEL. Aprovado por meio de chamada pública, o projeto também tem contrapartida de R$ 150 mil da Prefeitura.

No último dia 27 de março, uma equipe da Celesc (foto) esteve na cidade para prestar informações sobre a execução do projeto, que contempla a troca de quase 700 luminárias, substituindo as atuais lâmpadas de vapor de mercúrio e de sódio por lâmpadas de LED.

Além de garantir iluminação mais eficiente e, com isso, mais conforto e segurança aos moradores, o projeto vai proporcionar também redução de mais de 50% no consumo de energia: “Vai ficar muito bonito! Itá ficará muito mais iluminada”, comemora o prefeito, Jairo Sartoretto.

(Fonte: Ascom/Celesc)