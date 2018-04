A CDL Concórdia lançou oficialmente na quinta-feira, dia 12, a Femix 2018 e já fez boas vendas. Na noite do lançamento foram comercializados mais de 90% dos 167 estandes disponíveis. O encontro reuniu expositores, associados, diretores, parceiros, patrocinadores, imprensa regional e autoridades no salão Social do Clube 29 de Julho. A feira acontece no Parque de Exposições de Concórdia, no período de cinco a nove de setembro. A expectativa é receber R$ 50 mil visitantes e movimentar R$ 5 milhões em negócios.

Novidades

A Femix 2018 terá novidades. Haverá um local destinado à construção civil, área para calçados e acessórios e também o espaço da beleza. “Será uma feira completa e com entrada gratuita. Nosso objetivo é atender toda a demanda de expositores, por isso, estamos analisando novos formatos”, destaca o presidente da CDL, Heldemar Maciel.

Na lista das novidades também há destaque para o show de abertura com a Família Lima, que será gratuito. No mesmo dia os visitantes da Femix também poderão assistir ao espetáculo circense internacional da companhia Universo Casuo, que é comparada com o Cirque de Soleil.

Vendas

No setor de Indústria e Comércio, que ficará no Ginásio Tancredão, 100% dos 80 espaços foram vendidos, com pequeno percentual de reserva. Já no Multiuso destaque para o novo setor Confecção, Calçados e Acessórios com 90% dos estandes comercializados. Nas áreas externas o percentual também foi alto, com 70% dos estandes vendidos.

A Femix contempla os setores de móveis, imóveis, decoração, artigos para o lar, eletrodomésticos, eletrônicos, informática, veículos leves, seminovos e pesados, jardinagem e gastronomia variada. Haverá show nacional que será divulgado em breve. Para as crianças a atração será o parque de diversões. A Vila Femix, que foi sucesso na edição de 2016, terá continuidade ao lado do Multiuso.





Organizadores

O lançamento também foi marcado pela apresentação dos membros que compõe a Comissão Central Organizadora (CCO). “A equipe interna que faz acontecer está trabalhando forte para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Com planejamento antecipado, vamos cumprir o papel de fomentarmos os negócios do município e ainda proporcionarmos lazer e entretenimento para os concordienses e visitantes”, destaca o coordenador de captação e execução, Moacir Zat.





A Prefeitura de Concórdia é apoiadora do evento. “Estamos honrados em fazer parte deste grande projeto que tem como objetivo fortalecer a classe empresarial e impulsionar o crescimento da cidade. A CDL sempre nos surpreendendo pela ousadia nas ações”, diz o prefeito Rogério Pacheco.

Informações: Fabiana Passarin/ASCOM CDL